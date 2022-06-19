عرضت فضائية «النيل للأخبار»، مقطع فيديو يرصد إدلاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وفتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأحد 19 يونيو، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وبدأ التصويت الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع ظهور المؤشرات الأولية في الساعة 8 مساء، لنتائج الانتخابات التي قد تغير وجه السياسة الفرنسية.

ودعي نحو 48 مليون ناخب إلى التصويت في خضم موجة حر تضرب فرنسا، لكن الامتناع كما في الدورة الأولى، يتوقع أن يكون كثيفا على ما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي. وكان أكثر من 50 % من الناخبين قاطعوا الانتخابات في الدورة الأولى في 12 حزيران/يونيو.

ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إنه ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة وهو 289 مقعدا.