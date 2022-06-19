سنغافورة: جائحة كورونا ساعدت في ضبط وتيرة الحياة والموازنة بين العمل والعائلة

قال وزير التعليم السنغافوري، تشان تشون سينج، اليوم الأحد، إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كانت فرصة لإعادة ضبط وتيرة الحياة وإعادة التوازن بين العمل والعلاقات العائلية.



وأضاف أن ترتيبات العمل الجديدة من المنزل منحت العائلات الفرصة لقضاء مزيد من الوقت مع بعضهم البعض.



وأكد تشان في تصريحات على هامش إحدى الفعاليات اليوم الأحد، أن العامين الماضيين كانا قاسيين بسبب الجائحة واعترف أنه ربما تكون هناك حالة من عدم اليقين مع مرور الوقت، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.



وتابع: "بغض النظر، أعتقد أن العامين الماضيين كانا بمثابة نعمة لنا بطريقة أخرى، حيث تمكنا من إعادة التركيز على أولوياتنا".