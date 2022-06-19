• رحبت بفكرة تسجيل حلقات على «القاهرة الكبرى» بدون أى شروط.. وهناك مفاجآت تذاع لأول مرة للمستمعين «مع نبيلة»

• أستعد لتصوير حلقات تليفزيونية عن مشوارى الفنى لأسدّ الطريق نهائيا على أى محاولة لتجسيد قصة حياتى

• أحب الاختفاء عن الأنظار بين حين وآخر.. واعتذرت عن كثير من التكريمات فى الفترة الأخيرة

• «نجمة مصر الأولى» هو «براند» خاص بى وحدى.. والمقارنة مع أى فنانة أخرى غير مقبولة



منذ مشاركتها فى بطولة مسلسل «سكر زيادة» قبل عامين، وهى مختفية عن الأنظار، حتى ظن البعض أن هذا المسلسل هو آخر أعمالها الفنية التى تختتم به مشوارها الممتد لأكثر من نصف عام، وأنها أقرب من الاعتزال عن العودة للأضواء من جديد، حتى خرجت لجمهورها أخيرا، تعلن عن برنامجها الإذاعى الجديد «مع نبيلة» الذى يبث قريبا على شبكة «القاهرة الكبرى» وفيه تستعرض ذكرياتها وأهم محطاتها الفنية.. هى الفنانة نبيلة عبيد، صاحبة لقب «نجمة مصر الأولى» التى تواصلنا معها وبدأنا بالسؤال الذى شغل كثيرون هل هى بالفعل أقرب للاعتزال منه للعودة فقالت ضاحكة:

ـــ أعادنى هذا السؤال سنوات طويلة للوراء حينما قدمت شخصية «سونيا سليم» فى فيلم «الراقصة والسياسى» والذى تضمن مشهدا سئُلت فيه سونيا اذا كانت ستعتزل، وذلك بعد إعلانها كتابة مذكراتها، فقالت «لسه بدرى أوى على الموضوع دا»، وهو نفس ردى حاليا، فالأمر غير وارد بالمرة، فلم أعتزل، ولن أعتزل، وما يزال أمامى الكثير كى أقدمه.

< لكن ما سر اختفائك طوال الفترة الماضية؟

ـــ هذا الأمر أصبح جزءا من شخصيتى فى السنوات الاخيرة، فأنا بين الحين والآخر أحب الاختفاء، وأتعمد أن يكون ظهورى قليلا، وفى نفس الوقت أعشق السفر بشكل كبير، وهو ما يجعلنى أرفض كثيرا من التكريمات، فطوال الفترة الماضية وأنا أتلقى العديد من الدعوات لحضور حفلات وتكريمات، لكن كان يصادف سفرى خارج البلاد، أو أننى غير متحمسة للتكريم، وربما أراه غير مناسب لى، وعليه فأنا أمارس حياتى بشكل طبيعى للغاية، وأتواصل مع أصدقائى وأقاربى، واختار الظهور فى الوقت الذى يناسبنى، ومتواصلة بشكل جيد جدا مع جمهورى عبر حسابى الرسمى على انستجرام.

< وكيف جاءت فكرة ظهورك عبر موجات أثير الإذاعة؟

ـــ منذ فترة تحدث معى الإذاعى محمد عبدالعزيز، وعرض علىّ فكرة عمل برنامج معى أحكى فيه عن نفسى، وظللنا نتناقش فى فكرة البرنامج عبر الهاتف لبعض الوقت، حتى استقررنا على الفكرة النهائية، وبالفعل بدأت تسجيل الحلقات الأولى من البرنامج بمنزلى وقريبا سيتم بثه على شبكة «القاهرة الكبرى».

< كثير من نجوم الفن فى السنوات الأخيرة يفضلون التعاون مع الإذاعات الخاصة والجديدة عن الإذاعة المصرية الحكومية، فهل ترددت قبل الموافقة؟

ـــ لم أتردد للحظة واحدة، بل وافقت بلا أى شروط، فلم أتحدث عن أى شىء سوى مضمون وفكرة البرنامج، فأنا أدين بالكثير والكثير للإذاعة المصرية الرسمية، التى تعاونت معها كثيرا من قبل فى أكثر من مسلسل إذاعى، وقبلها كنت وما زلت واحدة من مستمعيها، فهى ضمير الأمة، وهى صاحبة المكانة الكبيرة فى قلوبنا جميعا، ولا أعتقد أبدا أنها فقدت جمهورها فى ظل وجود محطات إذاعية أخرى، بالعكس فالإذاعة المصرية محتفظة بمكانتها، ولديها مجموعة هائلة ورائعة من المذيعين والمخرجين الذين يتمتعون بموهبة وثقافة وحضور كبير.

< هل تم مشاورتك فى اسم البرنامج «مع نبيلة» أم لا؟

ـــ بالطبع تم مشاورتى فى اسم البرنامج، وأنا من اقترحت عليهم الاكتفاء باسم «مع نبيلة» خاصة أن برومو البرنامج سيبدأ بجملة «نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد تقدم»، فكان غير لائق أن يتكرر اسمى كاملا مرتين، فطلبت الاكتفاء باسم نبيلة فقط.

< ما سر اعتزازك بلقب «نجمة مصر الأولى» وإصرارك على كتابته فى أى تتر عمل تشاركين فيه؟

ـــ «نجمة مصر الأولى» أصبح «براند» خاا بى، ولم يطلقه علىّ المنتج إبراهيم شوقى من فراغ، فالكل يعلم الجهد والتعب والشقى الذى بذلته طوال سنوات عديدة حتى أحصل عليه، وكم التضحيات التى ضحيت بها عن طيب خاطر من أجله، والثمن الباهظ الذى دفعته حتى أصل لما أنا عليه، وبالتالى فلقب «نجمة مصر الأولى» هو ترجمة مختصرة لمشوار فنى طويل حافل بقرابة 100 فيلم سينمائى، بخلاف أعمالى الأخرى بالمسرح والتليفزيون والإذاعة، والجوائز العديدة التى نلتها، والتكريمات التى حصلت عليها، فهو جزء من اسمى، وهو عنوان لتاريخى، والاستغناء عنه، هو استغناء عن كل هذا.

< هل هذا سر غضبك الشديد من المذيعة أسما إبراهيم التى حاولت مقارنتك بنجمات الجيل الحالى مثل منى زكى وياسمين صبرى وياسمين عبدالعزيز؟

ـــ بالطبع، لأن المقارنة ليست فى محلها على الإطلاق، ومجرد طرح سؤال عن نجمة مصر حاليا من الجيل الجديد، مرفوض تماما، وغير موفق بالمرة من جانبها ومن جانب فريق إعدادها لبرنامج «حبر سرى»، وأمر أغضبنى كثيرا، رغم سعادتى بردود ضيوفها ومنهم أحمد السعدنى الذى أكد أنه لا يوجد فى مصر سوى نجمة مصر واحدة فقط وهى نبيلة عبيد.

< عودة لبرنامج «مع نبيلة» ما الجديد الذى ستقدمينه فى البرنامج بخلاف ما جاء فى كتاب «سينما نبيلة عبيد» تأليف الكاتب محمود قاسم؟

ـــ البرنامج مختلف تماما عن الكتاب، فالأخير يختص فقط بأفلامى والحديث عنها نقديا وتحليليا وهكذا، أما البرنامج ففيه أتحدث عن بداياتى وذكرياتى، فى إطار دمه خفيف، يتخلله بث مجموعة من الاغانى التى أحب سماعها، ولدى ذكريات كثيرة معها، وفى بعض الحلقات سوف يكون هناك مداخلات مع الجمهور، حيث ستعلن الإذاعة عن استقبالها لأسئلة المستمعين، وسوف أقوم بالإجابة عنها، للتواصل بشكل أكبر معهم، وأستعد قريبا أيضا لتسجيل حلقات تليفزيونية عن مشوارى أيضا، وسأحرص أن أختص كل وسيلة بأشياء خاصة بها، فهناك مفاجآت كثيرة يتضمنها برنامجى الإذاعى تذاع لأول مرة عن طفولتى وذكرياتى فى شبرا ومع أمى والأصحاب، والبرنامج كله إنسانيات وكيف أصبحت فنانة.

< لماذا كل هذا التوثيق لمشوارك الفنى سواء من خلال كتاب أو برنامجين أحدهما إذاعى والآخر تليفزيونى؟

ـــ توثيق مشوار الفنان خاصة الناجح أمر هام للغاية، فرغم أننى تعاملت مع البرنامج الإذاعى باعتباره برنامجا ترفيهيا، لكننى أيضا حرصت أن أقدم للشباب من طلبة معاهد السينما والمسرح، أو الباحثين عن النجومية والشهرة، «روشتة» للنجاح، فاستعراضى لمشوارى الطويل، والكشف عن مدى حرصى على البحث والتنقيب فى الروايات والسيناريوهات المختلفة، لتقديم أعمال كبيرة هامة، هو درس عملى لكل هؤلاء، وأن أذكر كيف تغلبت على العقبات وكيف طورت من نفسى، وأشياء أخرى كثيرة، أتصور وأتمنى أن يستفيد الشباب الجديد من تجربتى فى مشوارهم، فالشهرة والنجومية السريعة تنتهى سريعا، لكن البناء الصحيح على أسس سليمة هو الذى يبقى ويستمر.

< لماذا أشعر أنك بهذا الأمر تحاولين سد الطريق تماما على كل من يحاول تجسيد سيرتك الذاتية؟

ـــ وهذا أيضا من أحد الأسباب، وقلتها مرارا وسأكررها كثيرا، أرفض أى عمل فنى يجسد قصة حياتى سواء بالإذاعة والتليفزيون، فمن خلال رؤيتى لأعمال السير الذاتية، تأكدت أن الأمر ليس فى صالح الفنان أبدا، مع استثناء العدد القليل من الاعمال التى نجحت مثل أم كلثوم واسمهان، لكن الباقى كانت أعمالا دون المستوى.

< هل من الممكن أن يتغير رأيك لو تم التعامل مع المسلسل الذى يحكى قصة حياتك بنفس طريقة أم كلثوم وأسمهان؟ ومن ترشحينها لتجسيد دورك؟

ـــ الأمر كله غير مقبول بالنسبة لى، ولا أستطيع حتى أن أفكر فى اسم فنانة مناسبة للعب دورى، فأنا رافضة الموضوع والفكرة مهما كانت ميزانية العمل، ومهما كان مستوى الاحتراف فى التقديم، فمن كان يريد أن يعلم قصة حياتى فها أنا أقدمها له بصوتى مرئيا ومسموعا ومن خلال كتاب مقروء، فأى محاولة أخرى بعد هذا لن يكون لها أى معنى أو هدف أو رسالة.

< أخيرا متى تعود نجمة مصر الأولى للوقوف أمام الكاميرا كممثلة من جديد؟

ـــ لا أعلم متى، والامر ليس هينا، فبعد مشوار حافل ملىء بالنجاح، لابد أن تكون كل خطوة محسوبة، ولا يمكن الموافقة على أى دور كى أتواجد فى الساحة الفنية، فالانتقاء شىء هام جدا وضرورى للغاية، وعليه الإجابة الطبيعية، هى أنه حينما أتلقى دورا جيدا بالطبع سأكون سعيدة للوقوف أمام الكاميرا من جديد، فأنا أعشق الكاميرا، وأعشق مكان التصوير، وأشعر ناحيتهما بحنين كبير، وأتمنى أن تكون العودة قريبة.