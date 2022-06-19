وزير النفط العراقي وأمين عام أوبك يطلقان كتابا عن تاريخ المنظمة عبر 60 عاما

أطلقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ووزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، كتاب تاريخ بعنوان (أوبك 60 عاما وما بعدها: قصة شجاعة وتعاون والتزام) في احتفال بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد، إن أجندة الاحتفال تضمنت أنشطة ثقافية متنوعة، مثل الموسيقى التقليدية من الدول الأعضاء في أوبك، بما في ذلك العراق، كما تضمن البرنامج عرضا للأزياء العراقية التقليدية، موضحة أن الكتاب يهدف إلى نشر تاريخ أوبك على نطاق أوسع وأهدافها وإنجازاتها على مدى العقود الستة الأولى.

وقال إحسان عبد الجبار إسماعيل، وزير النفط العراقي ورئيس وفده لدى منظمة أوبك، في كلمته خلال الاحتفال: "إنه لشرف عظيم أن نطلق هذا الكتاب الخاص بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس أوبك"، مشيرا إلى تأسيس أوبك في سبتمبر 1960 في بغداد.

وأكد أن المنظمة جاءت إلى حيز الوجود نتيجة لرؤية الأعضاء المؤسسين، مضيفا أن "حقيقة أن العراق هو مسقط رأس أوبك، مصدر فخر كبير لجميع العراقيين، ونحن فخورون بدورنا كعضو مؤسس، وسعداء برعاية الحكومة العراقية لهذا الكتاب، ونأمل أن يكون مرجعًا مفيدًا للأجيال القادمة التي تسعى إلى التعرف بشكل أفضل على منظمتنا".

ونوه بأن الكتاب يمثل إنجازا فريدا، حيث تم بحثه بدقة وكتابته بشكل مقنع، كما عرض العديد من الإنجازات التي حققتها منظمة أوبك عبر تاريخها.

ومن جهته، أشاد محمد باركيندو أمين عام أوبك بالمنظمة لما حققته من إنجازات عديدة على مدى العقود الستة الماضية، قائلا "كمنظمة، قطعنا شوطًا طويلاً واجتزنا العديد من حالات الصعود والهبوط، وشهدنا سبع دورات سوق رئيسية وأحدثها أزمة جائحة كورونا".

وأضاف: "تاريخ أوبك يبرز المحن التي واجهتها المنظمة والتحديات التي تغلبت عليها، والإنجازات التي تحققت والقيمة الموضوعة للحوار والتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون للنفط الخام".

وأوضح البيان أن كلا من وزير النفط العراقي والأمين العام لأوبك، وقعا على نسخة من الكتاب، معلنين إطلاقه، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة لمنتدى الطاقة بالعراق، والذي من المقرر أن يختتم أعماله غدا الاثنين، في بغداد.