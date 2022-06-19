توقعات بفوز حزب الشعب المحافظ الإسباني في الانتخابات الإقليمية

يدلي الناخبون في إقليم "الاندلس" جنوب إسبانيا- أكثر مناطق الحكم الذاتي اكتظاظا بالسكان في البلاد- بأصواتهم اليوم الأحد، حيث تتوقع استطلاعات الرأي فوزا قويا لرئيس الإقليم، خوانما مورينو من حزب الشعب المحافظ.

ومن المتوقع أن يضاعف الحزب مقاعده تقريبا في البرلمان الإقليمي في مدينة "إشبيلية"، عاصمة الإقليم. وفي حالة عدم حصول الحزب على الـ55 مقعدا، المطلوبين لإحراز الأغلبية، فإن مورينو لا يستبعد تشكيل ائتلاف مع حزب "فوكس" الشعبوي اليميني.

تتوقع استطلاعات الرأي أيضا زيادة كبيرة في عدد الأصوات لحزب "فوكس".

ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال بين الناخبين البالغ عددهم 6ر6 مليون بالمنطقة عاملا حاسما.

يذكر أنه في عام 2018، بلغت نسبة المشاركة 5ر56%. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول مساء اليوم الأحد.