موسيماني يكشف كواليس رحلته مع الساحرة المستديرة

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للوحدة الإماراتي، عن كواليس رحلته مع الساحرة المستديرة.

ظهر موسيماني في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لنادي الوحدة على "تويتر" تحدث خلاله عن رحلته مع الساحرة المستديرة، قائلًا:" كرة القدم هى تفويض مرتبط بالقيادة والتواصل، البعض يظن أن المدرب الجيد هو من يضع التكتيك المناسب فقط، أحيانًا في المباريات الكبيرة التكتيك لن يجدي نفعًا".

أضاف موسيماني:" إنها تعود لقلبك وروحك ورغبتك في الفوز، الأمر يتطلب أكثر من موهبة، إنها العقلية، الإصرار على الفوز، العزيمة".

تابع المدرب الجنوب أفريقي:" ولدت في عائلة كروية، أخوتي من الأم لعبوا في أندية أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز".

استعاد موسيماني بداياته مع كرة القدم، قائلًا:" أتذكر حين كنت لازلت ألعب في فريق هواة، لعبنا ضد أورلاندو بايرتس لقد تم تحطيمنا كرويًا بنتيجة 6-0، ثم سجلت أنا الهدف الوحيد لفريقي".

واصل:" همس مدربهم في إذني وقال انت لاعب كرة قدم جيد ومستقبلك مشرق، أريدك أن تلعب معي في فريقي، كانت لحظة كبيرة بالنسبة لي، لم أنم تلك الليلة، لقد جعل مني جزءً من اللعبة".

أشار موسيماني:" مباراتي الأولى في دوري المحترفين كنت مساعد مدرب، والمدرب الأساسي لم يعد موجودًا، كان علي المضي قدمًا وأن أواجه من كان يعلمني اللعبة".

أكد:" دائمًا أذكر نفسي على أن أتبع قلبي، هل أؤمن أنني يمكن أن أفعلها؟ هل أؤمن أنه يمكنني التغلب على جميع احتمالات الفشل؟ في نهاية المطاف انتصرنا بنتيجة 1-0، يالها من بداية".

أوضح:" مشروعنا الرياضي عائلي، زوجتي هى مديرة أعمالي، ابنتي تدير مدرستي الخاصة لكرة القدم لمساعدة المجتمع، وتطوير كرة القدم في موطني، إنهم يصنعون إرثي الرياضي".

أتم:" نحن نصنع لاعبين للمستقبل، يجب عليك أن تعشق الشعار "النادي" الذي تحمله، وأن تضعه في مكان أفضل دائمًا، في هذه الحياة جميعنا لديه قوى ومواهب مختلفة، عليك أن تفعل ما تحبه دائمًا".