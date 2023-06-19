 الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف بناء مستوطنات جديدة بعد مداهمتها العسكرية للضفة الغربية - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف بناء مستوطنات جديدة بعد مداهمتها العسكرية للضفة الغربية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 6:30 م

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى التوقف عن خططها لإنشاء وحدات استيطانية جديدة؛ إثر استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل في عملية مداهمة عسكرية في الضفة الغربية اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عشرات الأشخاص أصيبوا أيضا، بعضهم حالتهم خطيرة، خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال التكتل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من الأحداث الأخيرة".

وأضاف: "ينبغي أن تكون العمليات العسكرية متناسبة ومتوافقة مع القانون الإنساني الدولي".

ودعا البيان إسرائيل إلى التوقف عن تنفيذ خطط بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، تماشيا مع "معارضته الشديدة" القائمة منذ زمن طويل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وجاء في البيان إن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة أمام السلام وتهدد فرص التوصل لحل الدولتين ".


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