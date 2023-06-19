سترة السباحة الحمراء الأيقونية من مسلسل باي ووتش الأمريكي تذهب لمتحف البكيني في ألمانيا

من المقرر عرض سترة السباحة (المايوه) التي كانت ترتديها الممثلة باميلا أندرسون، خلال ركضها الشهير على طول الشاطئ في أداء بالتصوير البطيء في مسلسل "باي ووتش"، إلى جانب سترات سباحة أخرى شهيرة عالميا في متحف بألمانيا مخصص للبكيني بعدما اشترى القائمون سترة السباحة الحمراء مقابل 27 ألفا و500 دولار.

وشارك أكثر من 40 متحمسا في شراء سترة السباحة التي ارتدتها أندرسون بينما كانت تلعب دور منقذ بحري في مسلسل "باي ووتش" الذي كان يعرض على شبكة تلفزيون أن بي سي الأمريكية بين 1989 و2001.

وعرض دار هيريتدج الأمريكي للمزادات أكثر من 900 قطعة نادرة في دالاس من أكثر من مئة فيلم هوليوودي وأعمال تلفزيونية مثل ستار تريك وباتمان في أوائل يونيو.

ويقول متحف فنون البكيني، إن المايوه الأحمر سيعرض الآن في المتحف إلى جانب سترات السباحة الحمراء الأصلية الرجالية التي ارتداها ديفيد هاسلهوف الذي قام ببطولة باي ووتش.

ويقع أول متحف للبكيني في العالم، وفقا لروايته، في بلدة باد رابناو بين مدينتي فرانكفورت وشتوتجارت ويعرض بعض أكثر مايوهات البكيني الثمينة في تاريخ ملابس السباحة.

ومن بين المعروضات الأخرى المهمة في المتحف المايوه الذهبي المكون من قطعتين الذي صنعه مبتكر المايوه لوي ريار وقطعتي بكيني أخريين ارتدتهما الممثلتان مارلين مونرو وبريجيت باردو.

ويحاول متحف فنون البكيني التركيز على التاريخ الثقافي لملابس السباحة وكيف تغيرت التصميمات من 1870 إلى اليوم.

ومن بين 1200 مفردة تمتد على مساحة عرض تبلغ 1500 متر مربع، فأن المتحف يركز على الأرجح على مجموعة من 12 موديل من 16 موديل بكيني أصلي جرى تطويرها في الخامس من يوليو 1946 من جانب مبتكر البكيني لوي ريار.

وإلى جانب ملابس السباحة الحديثة، يتتبع المتحف ثقافة الاستحمام في العصور الوسطى إلى القرن الثامن عشر.