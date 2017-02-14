تركيا تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأنشطة الاستيطانية "غير القانونية"، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الأنشطة تمثل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام في المنطقة، خاصة بعد قرار إنشاء مستوطنات جديدة في 19 بلدة بالضفة الغربية المحتلة، بحسب موقع "تركيا الآن "الإخباري اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية "تلحق ضررا خطيرا بأرضية السلام الدائم، وتتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، ولا يمكن القبول بها".

وتابعت: "ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين من أجل إقامة دولة فلسطينية متكاملة جغرافيا ومستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وشددت الوزارة على ضرورة احترام القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، مؤكدة أنها ستواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه.