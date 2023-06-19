قيادي فلسطيني يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات الأحادية

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استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الإثنين، وفدًا أمريكيًا برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف.

وطالب الشيخ الوفد الأمريكي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات الأحادية كافة، كما طالب الإدارة الأمريكية بالتحرك الفعلي في إطلاق مبادرة سياسية تجبر إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على حل الدولتين، ابتداءً من وقف الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمناطق الضفة الغربية وسفك دماء الفلسطينيين.

وأكد أنه لا يمكن الاستمرار بعقد المؤتمرات الخماسية إن لم يكن هناك تطور فعلي وإيجابي ملموس على أرض الواقع.

وأبلغ الشيخ المسؤولة الأمريكية أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا هاما، وستتخذ قرارات وإجراءات ردا على القرارات الإسرائيلية وتصعيدها.

بدورها، عبرت ليف عن قلق الإدارة الأمريكية من الوضع الأمني، وتحدثت عن الجهود الأمريكية المبذولة والاتصالات المكثفة التي يتم إجراؤها للتهدئة، وطالبت الطرفين بالعودة إلى المسار التفاوضي وأنها ستقوم بالتشاور مع الطرفين خلال فترة زيارتها.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية اندرو ميلير.