تايلاند تقترح تشديد شروط تراخيص البنوك الافتراضية

قال البنك المركزي التايلندي، إنه لن يسمح بشكل عام بتغيير المساهمين الذين يعتبر وجودهم ضروريا لنجاح أي بنك افتراضي خلال أول 3 إلى 5 سنوات من بدء عمل البنك.

وأضاف البنك، في القواعد الجديدة التي تم نشرها على موقعه الإلكتروني، أن هذا الشرط ضروري لأن المساهمين يلعبون دورا أساسيا في تراكم أعمال البنك في المرحلة الأولى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن البنك القول إنه قد يسمح بتغيير في المساهمين إذا لزم الأمر.

ووسع البنك المركزي، نطاق ورقة التشاور بشأن البنوك الافتراضية على أساس ردود أفعال الأطراف المعنية.

وبحسب القواعد الجديدة، لن يُسمح بأن يجمع أي شخص بين العمل كمدير أو مستشار في البنك الافتراضي والعمل في أي مؤسسة مالية أخرى؛ بهدف منع أي تضارب محتمل في المصالح.