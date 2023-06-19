أوزبكستان تعتزم بدء شراء الغاز الروسي في أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الطاقة في أوزبكستان، اليوم الاثنين، تفاصيل اتفاق يسري لمدة عامين لشراء الغاز الطبيعي الروسي، والموقع مع شركة جازبروم الروسية الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، ذكرت الوزارة، على صفحتها على تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعي، أن أزوبكستان ستشتري 2.8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا اعتبارا من الأول من أكتوبر، للوفاء بالطلب المحلي المتنامي.

وقالت إن السعر المتفق عليه يتماشى مع "مبادئ السوق" في المنطقة والأسعار المحلية في أوزبكستان.

وسيتم توريد الغاز عبر خط أنابيب وسط آسيا الذي يمتد عبر كازاخستان.

وسيتم بناء محطة جديدة لقياس الغاز وخط أنابيب جديد بطول 22 كيلومترا، وسيتم إصلاح جزء بالخط القائم بطول 56 كيلومترا.