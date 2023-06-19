الكرملين: سنبقى على تواصل مع بعثة السلام الأفريقية

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه سيبقى على تواصل مع مجموعة الدول الأفريقية التي تسعى للتوسط في حل الصراع مع أوكرانيا، لا سيما خلال القمة الروسية الأفريقية المقررة الشهر المقبل.

كما أوضح الكرملين أن المخاوف الأمنية و"اختلافات طفيفة أخرى" كانت وراء قرار روسيا برفض المساعدة من الأمم المتحدة في مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية تعرضت لفيضانات جراء تصدع سد كاخوفكا، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الأمم المتحدة قد قالت أمس الأحد، إن موسكو رفضت عروضها بالمساعدة رغم ارتفاع الوفيات وإغلاق الشواطئ في جنوب أوكرانيا بسبب المياه الملوثة.

وأدى انهيار السد الذي تسيطر عليه موسكو في السادس من يونيو الجاري إلى تدفق المياه بأنحاء الجنوب الأوكراني والأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية بمنطقة خيرسون، ودمر منازل وأراض زراعية وقطع الإمدادات عن السكان.