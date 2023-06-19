علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادث غرق مركب هجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية والتي ضمت عددًا من المصريين على متنها، مؤكدة أنها مغامرة مجنونة وغير مفهوم عواقبها ونجى منها واحد بالمائة فقط والنتيجة كانت في مراكز اللاجئين.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن هذه المغامرة تم مشاهدة عواقبها مئات المرات في قاع البحر، مؤكدة أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن يسير بها الشباب الذين يلجئون إلى هذا الطريق دون تعرض حياتهم للخطر والموت.

واستنكرت لجوء بعض الشباب إلى طريق الهجرة غير الشرعية، لتغيير حياتهم وتحسين مستوياتهم الاجتماعية، معقبة: «هناك ألف طرق أخرى لتغيير حياتكم غير قارب الموت».

وتابعت: «مشهد مؤلم، تغيير الحياة مش أني أبيع دهب أمي، وأركب قارب الموت وأكسر قلب أمك اللى هتعيط عليك العمر كله»، مؤكدة أن وزارة الداخلية ستنًهى ملف سماسرة الهجرة غير الشرعية، واصفة إياهم بسماسرة الموت الذين لا يختلفون عن الإسرائيليين اللذين دكوا حي جنين اليوم بفلسطين.

و كان قارب صيد يحمل مئات الأشخاص، بينهم نحو 100 طفل، قد غرق في البحر المتوسط قبالة ساحل شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية يوم الأربعاء الماضي، في واحدة من أسوأ كوارث الهجرة في أوروبا.