رئيس جنوب إفريقيا: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي من خلال المفاوضات

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي من خلال المفاوضات والدبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ حركة عدم الانحياز.

وأضاف "رامافوزا"، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين: "بصفتنا جنوب إفريقيا، ما زلنا نتمسك بموقفنا القائل بضرورة حل الصراع عن طريق المفاوضات والدبلوماسية، واحترام المبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، ونعتبر أن الأخذ به سيخدم المصالح الجماعية للجميع".

وتابع: "القادة الأفارقة خلال زيارتهم لروسيا وأوكرانيا أوضحوا تأثير الصراع على شعوب بلدانهم، وأعربوا عن اعتقادهم أنه بإمكانهم المساهمة في الجهود الدولية لحل هذه الأزمة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى أمس الأول السبت، وفدا من زعماء وممثلي الدول المشاركة بالمبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك بمدينة سان بطرسبورج.

وقال بوتين، خلال اللقاء، إن بلاده لم ترفض أبدا المفاوضات حول أوكرانيا، وأن نظام كييف وضع مختلف العراقيل للحيلولة دون التفاوض بإيعاز من رعاته في الغرب.

وأضاف أن الجانب الأوكراني قوض جميع مبادرات السلام، وأنه تم التوصل لاتفاق في إسطنبول، وإعداد وثيقة رسمية للسلام، إلا أن كييف عادت وتراجعت عنها بإيعاز من رعاتها".

وشدد على أن بلاده منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام شريطة مراعاة مصالح جميع الأطراف.

يُذكر أن مجموعة من الدول الإفريقية، تشمل مصر وجنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا وجمهورية الكونغو، أطلقت مبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وتوجه وفد من زعماء وممثلي تلك الدول إلى كييف يوم الجمعة الماضي، والتقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل أن يصل يوم السبت إلى سان بطرسبورج للقاء الرئيس الروسي.