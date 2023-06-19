 الهند: تراجع معدلات هطول الأمطار الموسمية بنسبة تقل 33٪ عن المعتاد - بوابة الشروق
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الهند: تراجع معدلات هطول الأمطار الموسمية بنسبة تقل 33٪ عن المعتاد

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 5:37 م
استقبلت الهند حتى الآن أمطارا بلغ معدلها 58 ملليمترا خلال موسم الأمطار الموسمية الحالي، والذي يمتد من يونيو وحتى سبتمبر ، وذلك مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ 86.7 ملليمتر.

ويأتي ذلك وفقا للبيانات التي نشرتها إدارة الأرصاد الجوية الهندية اليوم الإثنين، الموافق 19 يونيو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج، إن منطقة شبه الجزيرة الجنوبية شهدت ما نسبته 61٪ أقل من معدلات الأمطار الطبيعية.

وأوضحت أن معدل هطول الأمطار في المنطقة الشمالية الغربية كان أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 37٪.

ويشار إلى أن  إدارة الأرصاد الجوية الهندية هي التي تتولى تجميع البيانات التراكمية لهطول الأمطار الموسمية في البلاد.

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