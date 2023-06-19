 الأمم المتحدة تعلن تخصيص 22 مليون دولار إضافية للسودان - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تعلن تخصيص 22 مليون دولار إضافية للسودان

وكالات
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 5:35 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 5:35 م

قال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه سيخصص 22 مليون دولار إضافية للاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية في السودان.

وكان جريفيث يتحدث عبر الإنترنت في مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة بالأمم المتحدة في جنيف، وفقا لوكالة رويترز.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية كاتيا كول، اليوم الاثنين، تعهد بلادها بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو إلى السودان والمنطقة حتى 2024.

من جهته، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر ذاته، أن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالطرق السلمية.

كما أكد أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات. وأعرب عن أمله في نجاح إيصال الإغاثة للمحتاجين، مضيفاً أن السعودية خصصت مركزاً في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية.


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