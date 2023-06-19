قيادي فلسطيني: إسرائيل تُنفذ جريمة حرب جديدة في جنين

قال عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية فيصل عرنكي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تنفذ جريمة حرب جديدة في "جنين" تُضاف إلى سلسلة جرائمها، وذلك باستهدافها الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، فضلاً عن الاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف ومنعها نقل المصابين، والاعتداء على الصحفيين.



وأضاف عرنكي - في بيان صحفي - أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطائرات الحربية والصواريخ على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي على جنين، هو امتداد للجرائم المُستمرة والممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وطالب عضو اللجنة التنفيذية، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وأن تتحمل الأطراف الدولية كل مسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف العدوان على الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سياسية حقيقية من أجل إنهاء الاحتلال.