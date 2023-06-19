أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قبل قليل، أن المزيد من المسئولين الأمريكيين رفيعي المستوى سيزورون بكين خلال الفترة المقبلة.

وأكد بلينكن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى الصين: "هناك قضايا كثيرة نختلف فيها مع الصين لكننا سنعمل على تحسين العلاقات معها"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأوضح بلينكن، أن زيارته إلى بكين تهدف إلى "إزالة أي سوء فهم" بين الطرفين.

وأكد بلينكن، أنه بحث مع المسئولين الصينيين التصرفات "الاستفزازية" لبكين في مضيق تايوان، مشيرا إلى أن واشنطن وبكين متفقتان على أهمية استقرار علاقاتهما الثنائية.

وذكر أنه يجب تعزيز التواصل الدبلوماسي على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والصين.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأحد، إلى الصين في زيارة رسمية كان من المقرر أن تنعقد في فبراير الماضي.