«مبادرة إحياء الجذور» في ندوة بفرع ثقافة الإسكندرية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان "مبادرة إحياء الجذور"، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي.

ناقشت الندوة مبادرة إحياء الجذور التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، ودورها في تعزيز روابط الصداقة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، كونها المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر.

أقيمت الندوة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، برئاسة عصام عزت، وشارك فيها الفنانة التشكيلية فاتن عز الدين، والكاتبة هدى الساعاتي.

من ناحية أخرى، أقام فرع ثقافة الإسكندرية، مساء اليوم، ندوة بعنوان "التعامل مع المراهقين"، ضمن نشاط مكتبة الشلالات، تناولت التغيرات النفسية والجسمانية التي تطرأ على المراهق، وضرورة تقديم الدعم النفسي للمراهق، وغرس الصفات الإيجابية كالصدق والأمانة والالتزام.

وفي قصر ثقافة الأنفوشي أقيمت ورشة فنية لعمل مجسم خروف العيد للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة الفنانة غادة طلعت.