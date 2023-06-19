وزير الصحة يحول الطواقم الإدارية بمركز صحة الحي السابع مدينة نصر للتحقيق الفوري لتقاعسهم عن العمل

الوزير رصد زيادة غير مبررة في أعداد أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي بالمركز



تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مركز صحة الحي السابع مدينة نصر، في زيارة مفاجئة، اليوم الإثنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومراجعة مستوى الانضباط في أداء القائمين على المركز.



واطلع الوزير على الهيكل الإداري للمركز، وسجلات الحضور والانصراف، كما تفقد العيادات وأماكن انتظار المرضى، وحرص على التحدث مع بعض المترددين على المركز، للاطمئنان على مستوى رضائهم على الخدمة المقدمة لهم.



واطلع الوزير على معدلات تردد المواطنين على المركز والخدمات المقدمة لهم في مختلف التخصصات، وتفقد الصيدلية، وراجع مخزون الأدوية، واطلع على آلية صرفها للمرضى، كما تفقد عيادة الصحة الإنجابية، واطمئن على توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة.



ورصد الوزير زيادة غير مبررة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، حيث يضم المركز 57 طبيب أسنان، و39 صيدلي، و34 أخصائي علاج طبيعي، منوها إلى أن الوزير وجه بإعادة توزيعهم على الأماكن التي تعاني من عجز في تخصصاتهم.



ورصد الوزير خلال زيارته المفاجئة عدم انتظام آليات الحضور والانصراف، ووجه بتحويل الطواقم الإدارية للتحقيق الفوري، نظرا لتقاعسهم عن العمل، وغياب المسئول عن الحضور والانصراف، مضيفا أن الوزير وجه برفع كفاءة المركز لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين.