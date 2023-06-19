زيلينسكي: على روسيا أن تهيئ مواطنيها لخسارة الأراضي الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الأحد إن روسيا لن تفشل فقط في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية، بل ستفقد أيضا ما تحتله الآن، وعليها تهيئة مواطنيها لذلك.

وتابع زيلينسكي في بثه الليلي في كييف، "ليس هناك بديل ولن يكون" عن إخراج الروس من أوكرانيا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تتقدم خطوة بخطوة نحو تحرير بلادها. وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع تعهدات جديدة بالمساعدة العسكرية من حلفائها في الأيام القليلة المقبلة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره، سخر زيلينسكي أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زعم في سانت بطرسبرج يوم الجمعة أن القوات الروسية دمرت بالفعل خمسة منظومات دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت في كييف.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، لا يوجد سوى منظومتين فقط في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني إن جميع المنظومات سليمة.

وأكد "لم يتم تدمير أي من وحدات باتريوت!". وأضاف أنه تم تدمير 36 صاروخا روسيا خلال الأيام السبعة الماضية وحدها.