 الاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تواصل العمل على صنع قنبلة نووية قذرة - بوابة الشروق
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الاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تواصل العمل على صنع قنبلة نووية قذرة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 1:25 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 1:25 م

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، أن معلومات ظهرت مؤخرًا تشير إلى أن كييف في وارد مواصلة العمل على صنع قنبلة نووية قذرة.

وقال ناريشكين، في بيان اليوم الإثنين: "لدينا معلومات ظهرت مؤخرًا تشير إلى أن كييف في وارد مواصلة العمل على صنع قنبلة نووية قذرة تحتوي متفجرات ومواد مشعة".

وأشار إلى أن انفجار هذه القنبلة يؤدي إلى تلوث إشعاعي يغطي مساحة شاسعة من الأراضي.

وأضاف أن كييف لم تخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نقل الوقود النووي المستنفذ من محطة "روفينا" للطاقة النووية إلى موقع بمنطقة تشيرنوبيل في انتهاك لاتفاقية الضمانات مع الوكالة.

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