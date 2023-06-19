تواجه وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب دعوات لاستقالتها، بعدما منحت وفدين من إيران وروسيا تأشيرات دخول لحضور مؤتمر رؤساء البلديات في بروكسل الأسبوع الماضي.

وتخضع لحبيب لتدقيق بسبب موافقتها على طلبات مواطنين من الدولتين الخاضعتين لعقوبات دولية للحصول على تأشيرات دخول وبعد ثلاثة أسابيع فقط من إطلاق سراح أوليفييه فانديكاستيل، الذي كان يعمل لدى منظمة بلجيكية غير حكومية، من سجن إيراني، بحسب وكالة "رويترز".

وأُلقي القبض على فانديكاستيل (42 عاما) خلال زيارة لإيران في فبراير 2022، وحُكم عليه في يناير بالسجن 40 عاما والجلد 74 جلدة بتهم تشمل التجسس.

وأُطلق سراحه الشهر الماضي في صفقة تبادل سجناء مقابل دبلوماسي إيراني كان مسجونا في بلجيكا لصلته بمحاولة تفجير فاشلة.

واجتمع في "قمة بروكسل الحضرية"، التي عقدت الأسبوع الماضي، رؤساء أكثر من 300 مدينة حول العالم، تشمل: بروكسل وبوجوتا وكييف وطهران، وكذلك أعضاء في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي لمناقشة التحديات التي تواجهها المدن.

واستقال وزير الدولة للعلاقات الدولية والتجارة الخارجية في حكومة بروكسل، باسكال سميت، أمس الأحد، بسبب الرحلة مدفوعة التكاليف بالكامل.

وقال سميت، في مؤتمر صحفي: "وجدنا رسالة بالبريد إلكتروني تظهر أن مكتبي وافق على تغطية نفقات معيشة رئيسي وفدي طهران وكازان. أطالب المنظمين الآن... بتحمل هذه التكاليف".

وأشار إلى أنه لم يكن على علم بالرسالة، وأن أحد أعضاء حكومته ارتكب هذا الخطأ.

ومن جانبها، قالت النائبة البلجيكية الإيرانية الأصل داريا صفائي من حزب "التحالف الفلمنكي الجديد" المعارض، اليوم الاثنين، إن الحزب يطالب باستقالة لحبيب، مضيفة لإذاعة "ماتين بريميير": "نحتاج لوزيرة تتحمل مسؤوليتها".

وأضافت: "السؤال المُثار هو لماذا وافقت على منح هذه التأشيرات؟ لماذا منحتها بعد ثلاثة أسابيع فقط من الإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل وقبلت قدوم الإرهابيين إلى بروكسل؟ ولماذا يُلطخ اسم بلجيكا دائما بعلاقات خارجية لا تستطيع التحكم في إدارتها؟"، على حد تعبيرها.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب التعليق. وسيجتمع نواب البرلمان البلجيكي، الأربعاء المقبل، لمناقشة هذه القضية.