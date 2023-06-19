 الأمم المتحدة تحث روسيا على السماح بالوصول الإنساني لمتضررين من تدمير سد كاخوفكا - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تحث روسيا على السماح بالوصول الإنساني لمتضررين من تدمير سد كاخوفكا

نيويورك - أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 9:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 9:28 ص
حثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون، السلطات الروسية على التصرف بما يتوافق مع التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، بشأن توصيل المساعدات الإنسانية، بشكل فعال، لجميع المتضررين من تدمير سد كاخوفكا.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن "الأمم المتحدة ستواصل انخراطها لضمان الوصول الإنساني الضروري"، مشددة على "ضرورة عدم حرمان الناس من المساعدات التي يحتاجونها".

وقالت إن "الأمم المتحدة ستواصل فعل كل ما يمكنها للوصول إلى كل محتاج للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل، بغض النظر عن مكان وجودهم وبمن فيهم من يعانون بسبب تدمير السد".

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