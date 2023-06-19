مدير مجازر القليوبية: فتح جميع المجازر بالمجان أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى

رفعت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، درجة الاستعدادات بالمديرية والمجازر، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام العيد بالمجان.

ووجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل جميع المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر، وصيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.

كما شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات، فضلا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

وبدوره، قال الدكتور محمد إسماعيل شوق، مدير عام المجازر بالقليوبية، إنه وفقا لتعليمات، محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، سيتم فتح المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين بالمجان، مؤكدا رفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى تواجد النوبتجيات على مدار اليوم بالكامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير عام المجازر لـ"الشروق"، وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى، والتأكيد على فتح جميع المجازر بالمحافظة، والبالغ عددها 30 مجزرا لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحا طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة؛ لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم؛ حفاظا على سلامة اللحوم.

وأوضح، مدير عام المجازر، أن هناك شروطا للأضحية، وهي ألا يقل عمر الجمال عن 5 سنوات، بينما لا يقل عمر الأبقار والجاموس عن سنتين، والأغنام والماعز لا يقل عمرها عن 6 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم تحديد عمر الماشية من خلال الأسنان.

وأضاف أنه سيتم استقبال الأضحية وتوقيع الكشف الطبي الظاهري عند مدخل المجزر؛ للكشف عليها والتأكد من أنها ليست هزيلة وليس بها أي عيوب تمنع شرعيا ذبحها، كما يتم الكشف مرة أخرى بعد ذبحها للتأكد من خلوها من أي أمراض.

وأشار إلى أنه تم صرف جميع مستلزمات عملية النظافة للمجاز، وذلك للبدء قبل العيد بأسبوع لتطهير المجازر قبل وبعد الذبح، مشيرا إلى وجود استراحات للمضحيين للمباشرة على ذبح الأضحية.

ولفت إلى أن مجاز القليوبية تستقبل حوالي 8 آلاف رأس ماشية بأنواعها خلال أيام العيد، متوقعا زيادة الأعداد خلال هذا العام -على الرغم من ارتفاع اسعار اللحوم- إلى حوالي 9 آلاف رأس ماشية، كما يتم عمل حصر شامل لجميع الإدارات، ثم إجراء عملية حصر على مستوى المحافظة لمعرفة عدد المذبوحات بشكل يومي طوال أيام عيد الأضحى.