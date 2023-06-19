ضبط 8 متهمين بالتشاجر بسبب عقر كلب لأحدهم في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأحد، القبض على 8 أشخاص "لهم معلومات جنائية مُسجلة" مُقسمين لطرفين "أول وثانِ" بالتساوي؛ لاتهامهم بالتشاجر، مستخدمين 6 أسلحة بيضاء، بسبب حيوان أليف "كلب" يمتلكه أحدهم، مما أدى لتحطم سيارتين وتعطيل المرور.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البوري، إخطارًا من مباحث تكنولوجيا المعلومات، يفيد رصد قيام أحد المواطنين بنشر استغاثة على حسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك" يفيد قيام مجموعة أفراد بتحطيم نوافذ سيارتين متوقفتين على جانب الطريق، والاستيلاء على ما بداخلهما.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص الأولي، وسماع أقوال شهود العيان، تبين قيام أحد المقبوض عليهم من الطرف الأول بنشوب مشادة كلامية بينه وأحد المقبوض عليهم من الطرف الثاني؛ لتسبب الكلب الخاص به في إحداث إصابة له في القدم.

وجاء بالتحريات قيام المُصاب على أثر ذلك بالاستعانة بباقي المتهمين والتوجه إلى المنطقة "محل سكن الأخير"، وقاموا بالتعدي عليه وعلى أقاربه بالضرب، مما تسبب في وجود بعض التلفيات بزجاج سيارات تصادف توقفها في الشارع.

ووفقًا لمصدر أمني، تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.