النائب مصطفى سالم: هناك أوجه أخرى للدعم تتجاوز التريليونات من موازنة الدولة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة أحد أنواع الحماية الاجتماعية، إلى جانب المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة، القضاء على قوائم الانتظار، وصحة المرأة، مؤكدًا أن الحماية والمزايا الاجتماعية لا تقتصر على 36 نوع من أنواع الدعم التي تبلغ 530 مليار جنيه من موازنة الدولة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هناك أنواع أخرى للدعم تتمثل في الدعم الصحي والتعليمي والمبادرات المختلفة وتكلفتها التي تتحملها الدولة.

ونوه أن هناك أوجه أخرى للدعم والحماية الاجتماعية متمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور، رفع الإعفاء الضريبي، ورفع المعاشات والعلاوات الخاصة بضم المعاشات وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون التأمين الصحي الشامل كل هذه البنود مندرجة تحت الدعم الاجتماعي، والتي تتخطى الـ 530 مليار جنيه المخصصة له من موازنة الدولة وقد تتجاوز التريليونات.

وأشار إلى أنه قبل عام 2014 كان المبلغ المخصص من الموازنة العامة لأوجه الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 140 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أعلى مبلغ تم تخصيصه للدعم كان في موازنة 2015-2016 ، ليصل إلى 201 مليار جنيه، وارتفع في موازنة العام الجديد إلى 530 مليار جنيه أي ما يقرب من أربعة أضعافها خلال عشر سنوات فقط.