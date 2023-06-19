قالت الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة لميس جابر، إنها لم تكن متخيلة خطورة جماعة الإخوان في مصر حتى يوم الجمعة 28 يناير 2011.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الأحد، أنها نزلت الشارع في ذلك اليوم، ووجدت عددا من الناس يسيرون بأسلحة بيضاء وجنازير، كما جرى الهجوم على محال تجارية بعينها في مشهد لم يكن من قبيل الصدفة.

وأوضحت أن سلوك العنف لدى الإخوان لا يوجد به إبداع منذ الأربعينيات، مشيرة إلى تورط الجماعة في استهداف منزل مصطفى النحاس رئيس الوزراء الأسبق بسيارة مفخخة، بجانب محاولة اغتيال أخرى جرت بدراجات بخارية ورشاشات.

ولفتت إلى أن أول قميص ناسف جاء في اعترافات محمود عبد اللطيف، الذي اتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأوضحت الكاتبة الشهيرة، أن عبداللطيف طُلب منه أن يصف القميص، فقال إنه كان مليئا بالديناميت، وخشي أن يرتديه، معتبرة أن مشهد 28 يناير 2011 لا يختلف عن ذلك التاريخ.