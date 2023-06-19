ليلى علوي تعلن الانتهاء من تصوير «التاريخ السري لكوثر»: سيُطرح رقميا قريبا

تحدثت الفنانة ليلي علوي، عن مستجدات أعمالها الفنية، قائلة إنها انتهت مؤخرا من تصوير فيلم «التاريخ السري لكوثر».

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «ON»، مساء الأحد، أن الفيلم سيعرض على المنصات الإلكترونية قريبًا، مؤكدة أنه لم يتم طرحه في دور العرض السينمائية (حتى الآن).

ولفتت إلى أن الفيلم مختلف تماما عن أعمالها السابقة، واصفة أحداث العمل بأنها «رائعة»، ولفتت إلى أن الفيلم تشاركها في بطولته الفنانة زينة، ومن إخراج محمد أمين.

وأكدت أنها تحضر لفيلم جديد مع الفنانة لبلبة والفنانة أسماء جلال والفنان خالد سرحان، ولكن لم تفصح عن تفاصيله.

يُشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي كان ‎فيلم «شوجر دادى»، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومحمد محمود، ومصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس.

ومن ضيوف الشرف، المطرب هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي.