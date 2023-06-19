مواطنو شوانجاو الألمانية يؤيدون إدراج قلعة نويشفانشتاين ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو

صوت سكان بلدة شوانجاو الألمانية بجنوب البلاد، في استفتاء جرى، أمس الأحد، على تأييد جهود تحديد قلعة نويشفانشتاين الشهيرة عالميا، ضمن مواقع التراث العالمي المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

ويعني ذلك أن بإمكان ألمانيا أن تتقدم بطلب إلى اليونسكو في باريس بداية العام المقبل، كما هو مخطط، وتطلب اليونسكو ضرورة تأييد السكان لطلبات الإدراج ضمن مواقع التراث العالمي للنظر فيه.

وقال عمدة البلدة، شتيفان رينكه، إن 56% من الناخبين أيدوا المشروع، بينما عارضه حوالي 44%، وأدلى بأصواتهم 56% ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح: "نحن سعداء بشأن الاستفتاء، إنه يمنحنا تفويضا من الشعب لدعم المبادرة الحكومية بنشاط".

وتابع رينكه أن حكومة ولاية بافاريا يمكنها الآن أن تقنع لجنة اليونسكو للتراث العالمي بأن القلاع الملكية لملك الحكايات الخرافية لبافاريا، الملك لودفيج الثاني "1845-1886" هي أثار عالمية المستوى.

وتتصدر القلعة الرائعة طلبا مقترحا لليونسكو، يحظى بدعم مسئولي ولاية بافاريا، ويشمل أيضا 3 مواقع أخرى شيدها الملك لودفيج، ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، وهي قلعة هيرينشيمسي وقصر ليندرهوف وقلعة بيت الملك على جبل شاشين.

ووفقا للخطط الحالية، من المقرر أن تتخذ اليونسكو قرارا بشأن الطلب الألماني في منتصف عام 2025.