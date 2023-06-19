وزيرة الهجرة عن المركب الغارق في اليونان: مراكب الهجرة غير الشرعية لم تخرج من الحدود المصرية منذ 2016

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين الناجين من حادث غرق مركب اليونان 43؛ بينهم 5 قصر أقل من 18 عامًا، و38 من الرجال عمرهم ما بين 20 إلى 40 عامًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المركب كان يحمل 750 شخصًا من جنسيات مختلفة؛ معظمهم سوريون وعدد كبير منهم مصريون.

ولفتت إلى أن «الناجين المصريين موجودون في معسكر بمقاطعة كالاماتا اليونانية»، متوجهة بالشكر إلى السلطات اليونانية على التعاون الكبير مع القاهرة، وموافاتها بأسماء الناجين.

ونفت وزيرة الهجرة، الوقوف على العدد الإجمالي للمصريين الذين كانوا على متن السفينة، قائلة إنها على تواصل مع المحافظين في كفر الشيخ وطنطا، لجمع المعلومات بشأن المصريين المحتمل سفرهم إلى اليونان.

وذكرت أن مصر بها 14 محافظة، و72 قرية بعينها عرضة للهجرة غير الشرعية، مضيفة: «بالتعاون مع المحافظين نجمع البيانات، لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم من المصابين أو المفقودين وما وضعهم».

وأكدت أن «المركب لم يخرج من الحدود المصرية البحرية أو البرية على الإطلاق»، مشيرة إلى أن آخر مركب هجرة غير شرعية خرج من الموانئ المصرية كان في عام 2016.

وأشارت إلى أن «الأوضاع المتوترة للأخوة في ليبيا والدول الأخرى، تؤدي إلى استغلال الشباب من مجموعات الجريمة المنظمة خارج مصر»، منوهة أن تلك المجموعات تردد أشياء غير قابلة للتصديق.

ودعت العائلات الذين يبحثون عن ذويهم، إلى التواصل مع الوزارة أو الخارجية، معقبة: «أرقام الشكاوى على صفحاتنا، ونطلب منهم إرسال المعلومات كصورة جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، ومن جانبنا نتواصل مع السفارة في اليونان، ونطلب منهم التواصل مع السلطات اليونانية».

وشكلت وزارة الخارجية مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقـر مكتب الشئـون القنـصلية للمواطنيـن والأجانب والتــصديقات الكائن بالعنـوان التالي: 7 شارع لاظوغلي- جاردن سيتي- عمارة ايزيس الدور الأول- القاهرة، كما يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية: 02-27923050 02-27923060 02-27954305.