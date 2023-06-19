 قطر تتعهد بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 50 مليون دولار - بوابة الشروق
الإثنين 19 يونيو 2023 6:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

قطر تتعهد بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 50 مليون دولار

هديل هلال ووكالات
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 5:53 م
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، إن قطر تتعهد بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 50 مليون دولار.

وذلك من خلال مشاركته عبر الإنترنت في مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة بالأمم المتحدة في جنيف، وفقا لوكالة رويترز.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية كاتيا كول، اليوم الاثنين، تعهد بلادها بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو إلى السودان والمنطقة حتى 2024.

من جهته، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر ذاته، أن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالطرق السلمية.

كما أكد أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات. وأعرب عن أمله في نجاح إيصال الإغاثة للمحتاجين، مضيفاً أن السعودية خصصت مركزاً في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك