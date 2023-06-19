تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن استراتيجيتها الاقتصادية والأمنية، التي من خلالها ستحدد المخاطر التجارية والأمنية، والسياسات التي يمكن أن تستخدمها لمكافحة هذه التهديدات، وأي إجراءات جديدة مطلوبة لتجنب إجراءات الإكراه الاقتصادي من جانب منافسي الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أن من المقرر الإعلان عن هذه الخطط غدا الثلاثاء في بروكسل، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي بطيئا في أن يدرك تماما مدى اعتماده على خصوم سياسيين.

وعانت أوروبا من تضخم قياسي عندما غزت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا العام الماضي، وأحدقت بها كارثة اقتصادية في ظل مساعيها لإيجاد إمدادات طاقة جديدة كانت تأتي من قبل رخيصة من روسيا.

ووفقا للوكالة، تختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التحرك، مع رفض البعض بدء حرب تجارية مع الصين، وتوجد 5 أدوات يطبقها الاتحاد الأوروبي أو يضعها نصب عينيه لضمان أمنه الاقتصادي.