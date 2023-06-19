ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 200 مليون يورو

أعلنت وزيرة الدولة الألمانية للشئون الخارجية كاتيا كول، اليوم الاثنين، تعهد بلادها بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو إلى السودان والمنطقة حتى 2024.



جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الإنترنت في مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة بالأمم المتحدة في جنيف.



من جهته، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر ذاته، أن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالطرق السلمية.



كما أكد أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات، معربا عن أمله في نجاح إيصال الإغاثة للمحتاجين، مضيفاً أن السعودية خصصت مركزاً في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية.