عضو بـ«مركزية فتح»: الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين جاء ردا على دعوات صينية

قال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترغب في خنق الشعب الفلسطيني، والعمل على حسم القضية المستمرة منذ 75 عامًا من منظور صهيوني.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن السلطة الفلسطينية تحث على مقاومة شعبية للاحتلال الإسرائيلي، بقيادة موحدة وبرنامج واضح.

واعتبر أن اقتحام مدينة جنين ومخيمها، يمثل ردًا على دعوات الصين للجلوس على طاولة المفاوضات وبدء محادثات تهدف في المقام الرئيسي إلى تسوية القضية والتوصل إلى حل شامل لها.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تولي أي اهتمام ببيانات الإدانة والتنديد لممارساتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

في السياق، عبرت مصر، عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر تدين الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين.

وأكد البيان، رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.