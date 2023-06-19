ليلى علوي: لن أشارك في أعمال درامية هذا العام

قالت الفنانة ليلي علوي، إن نشاطها الفني هذا العام سيكون مقتصرا على الأفلام السينمائية، في حين اتخذت قرارا بعدم المشاركة في أي أعمال درامية.

وخلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، حدّدت ليلى سبب غيابها الدرامي قائلة إنها لم تعثر على نص يجذبها، معتبرة أن الأفلام السينمائية مريحة أكثر من الأعمال الدرامية.

وأكدت أنها تبذل مجهودا كبيرًا في الأعمال الدرامية لكثرة عدد الحلقات، معقبة: «أنا بزهق من المسلسلات الـ30 حلقة.. بتكون متعبة جدًا».

وأشارت إلى أنها تجهز لخوض تجربة سينمائية جديدة (دون أن تكشف تفاصيلها)، موضحة أنها تفضل التنوع في أعمالها الفنية.

يُشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي كان ‎فيلم «شوجر دادى»، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومحمد محمود، ومصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس.

ومن ضيوف الشرف، المطرب هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي.