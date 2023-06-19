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التشيك تسجل مناخا استوائيا للمرة الأولى في 2023

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 11:33 ص

أعلن معهد الأرصاد الجوية التشيكي، اليوم الإثنين، ارتفاع درجة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد لأكثر من 30 درجة، ما يعني تسجيل مناخ استوائي للمرة الأولى في العام الجاري.

وأكد راديو "براغ الدولي"، رصد أعلى درجة حرارة في غرب مدينة "بوهيميا" أمس الأحد وبلغت 30.3 درجة، مشيرًا إلى أن توقعات خبراء الأرصاد تفيد باستمرار ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة بعواصف حتى يوم الجمعة.

يشار إلى أن العديد من الدول حول العالم، تشهد حاليا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وفي الهند لقي العشرات مصرعهم بسبب الموجة الحارة القاسية.

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