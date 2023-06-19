لميس جابر: يحيى الفخراني أطلق النار في الهواء فرحا ببيان 3 يوليو

قالت الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة لميس جابر، إن مشهد 3 يوليو كان نتيجة نزول المواطنين في الشوارع، مؤكدة أن الشعب استدعى الجيش لإنقاذ الوطن.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجيش لم يكن ليتمكن من إنقاذ الوطن من دون أن يكون الشعب بأكمله خلفه، وذلك في حالة تلاحم حقيقية.

وأوضحت أنها كانت على يقين بأن الرئيس المعزول «الراحل» محمد مرسي لن يوافق على انتخابات مبكرة، ولن يوافق على التنحي، لافتة إلى أنها كانت تخشى من حشد الإخوان إذا ما أجريت انتخابات مبكرة.

ولفتت إلى أن أسرتها التفت حول التلفزيون لمشاهدة بيان 3 يوليو، وحين أعلن وزير الدفاع وقتها «الفريق أول عبد الفتاح السيسي» قرار تعطيل الدستور، قفز زوجها يحيى الفخراني من مجلسه فرحا، وأخرج مسدسه وأطلق النيران في الهواء من الفرحة، في تعبير فطري.

وذكرت أنها عاشت أياما كانت تبكي فيها خوفا على مصر بسبب وجود الإخوان، وكانت تخشى من تقسيم الوطن، ومن خريطة الشرق الأوسط الجديدة.