ضبط 312 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات خلال حملة في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 312 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات خلال حملة في كفر الشيخ.



ورصدت الأجهزة الأمنية تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن التماس صاحب الحساب، اتخاذ اللازم حيال بعض الأشخاص لممارستهم أعمال البلطجة بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.



وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ لا تألوا جهداً في توجيه العديد من الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بنطاق المحافظة، حيث أسفرت نتائج تلك الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 297 قضية بإجمالي 312 متهما، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوات، كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو 400 جرام، كمية من مخدر الشابو، 350 قرصا مخدر، وبندقية آلية، و8 فرد خرطوش، وطبنجتين، وطلقات مختلفة الأعيرة، و155 قطعة سلاح أبيض.



وتمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط 1132 قضية مخالفات الصيد.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.