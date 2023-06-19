رئيس وزراء أيرلندا: الاستفتاء حول الحدود مصيره الفشل

أعلن رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار، أنه في حال إجراء استفتاء الآن حول الحدود، فإنه سيمنى بالفشل على الأرجح.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فارادكار أوضح أنه إذا تم إجراء استفتاء وفشل، فإنه سيترك آثار الانقسام في ايرلندا الشمالية، وأن الدعوات إلى إعادة الوحدة سوف تسقط على الأرجح من الأجندة لسنوات، ضاربا أمثلة بأستراليا الجمهورية وكويبك في كندا.

وقال فارادكار "لا أظن أنه سيكون فكرة جيدة ، يقينا ليس في هذه المرحلة الزمنية"، رغم إعلانه أنه يود رؤية أيرلندا موحدة.

وأضاف "أظن أن الصعوبة في إجراء استفتاء حول الحدود سيكون يقينا أداة تقسيم في أيرلندا الشمالية، لكنه سوف يمنى بالفشل على الأرجح في أيرلندا الشمالية".

وتابع "إذا نظرت إلى ما ينص عليه اتفاق الجمعة العظيمة، إنه يتضمن بندا بشأن إجراء استفتاء حول الحدود ويتضمن بندا بشأن إجراء استفتاء حول إعادة الوحدة، لكن اتفاق الجمعة العظيمة ينص على أن ذلك يجب أن يحدث فقط عندما يتم بالفعل الوصول إلى مرحلة تكون فيها أيرلندا الشمالية تشكل لديها الرأي بصورة تسمح باحتمال تمريره".

وأوضح فارادكار "الصعوبة الكبرى في إجراء استفتاء أو استفتاء حول الحدود لن ينجح، هى أنه سوف يسقط القضية من الأجندة لفترة طويلة من الزمن".