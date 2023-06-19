الآلية الثلاثية تشدد على ضرورة الهدنة الإنسانية الدائمة في السودان لضمان توصيل المساعدات

شددت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، على الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السودانيين المحتاجين مع دخول الصراع شهره الثالث، واستمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة دعت الآلية الثلاثية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه برعاية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج 24.7 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان السودان، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وقد نزح نحو 1.7 مليون شخص داخليا في السودان، بينما لجأ ما يقرب من نصف مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

وأعربت الآلية الثلاثية عن القلق بشكل خاص بشأن التدهور السريع للوضع في دارفور، حيث اتخذ الصراع بعدا عرقيا؛ مما أدى إلى وقوع هجمات استهدفت الأشخاص على أساس هوياتهم وما تلاها من نزوح للمجتمعات المحلية.

ودعت الآلية الثلاثية الطرفين إلى الامتثال للإعلان المُوقع في جدة في 11 مايو الماضي والذي ينص على حماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.