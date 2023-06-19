قالت الكاتبة لميس جابر، إن جماعة الإخوان هي التي ارتكبت حريق القاهرة في 1952، لخدمة الإنجليز، حيث كانت المواجهات على أشدها بالقنال في تلك الفترة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ عناصر جماعة الإخوان هاجموا سينما ديانا في القاهرة، وأخرجوا شرائط الأفلام من السينما وحطموا المقاعد، وهمُّوا بإحراقها.

وأشارت إلى أن أحد العناصر المعتدية شاهد كازينو احكي يا شهر زاد في الجهة المقابلة، فصرخ في وجه زملائهم وقال لهم نصا «الفسق والفجور هنا»، ثم هاجموا الكازينو.

ولفتت إلى أن أصحاب دور السينما كانوا يستعينون ببعض الأشخاص لحمايتها من أي اعتداء، ناقلة عن شهود عيان أن عربات تابعة لحزب مصر الفتاة الذي كان مقربا من جماعة الإخوان، كان يتجول في العاصمة، ويوزع المولوتوف لارتكاب الحريق.



