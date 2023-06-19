إسرائيل: تسيير رحلات حج مباشرة إلى السعودية لن يتم هذا العام

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، أن تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج إلى السعودية لن يكون هذا العام، وقللت من احتمالات حدوث تطبيع وشيك للعلاقات مع المملكة بوساطة أمريكية.



وتوقع مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن تسمح السعودية لأفراد الأقلية المسلمة التي تشكل 18% من عدد السكان في إسرائيل بالسفر على متن رحلات مباشرة إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام كبادرة لإظهار حسن النية، بحسب وكالة رويترز.



لكن لم تعرض الرياض ذلك رسميا، ومع اقتراب موعد الحج، في الفترة من 25 يونيو الجاري إلى الثاني من يوليو المقبل، ومع إعلان وزارة النقل الإسرائيلية عدم تقدم شركات الطيران بطلبات لتسيير رحلات إلى وجهات سعودية، أقر أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن ذلك لن يحدث.



كما صرح تساحي هنجبي مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): "ربما نكون في وضع يسمح لنا بالمساعدة في هذا الأمر في موسم الحج المقبل، وتنطلق رحلات جوية (مباشرة) من هنا، لكن من السابق لأوانه قول ذلك"، بحسب وكالة رويترز.



وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكدة أنه يعد أيضا أحد أهداف نتنياهو الرئيسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.



لكن كان هنجبي واضحا في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، جرت في مطلع الأسبوع، حينما تم سؤاله عن التطبيع السعودي قائلا إنه "بعيد المنال" لأنه سيتوقف على معالجة التوتر بين الرياض وواشنطن.



وأضاف للصحيفة الإسرائيلية: "لأننا نعتقد أن الاتفاق السعودي الأمريكي هو مقدمة لأي اتفاق سلام (إسرائيلي) مع الرياض، في تقديرنا أن فرصة تحقيقه لن تكون كبيرة".