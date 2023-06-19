بدء محاكمة جديدة لنافالني في معسكر سجون روسي

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بدأت رسميا وقائع أحدث محاكمة لزعيم المعارضة الروسية البارز أليكسي نافالني، اليوم الاثنين، حيث سافرت محكمة بلدية موسكو لمسافة نحو 260 كيلومترا إلى معسكر السجون الذي يحتجز فيه نافالني من أجل المرافعات.

وبرر القاضي أندريه سوفوروف اختيار الموقع بأنه يرجع لمخاوف أمنية.

وقضى نافالني الذي يبلغ من العمر 47 عاما، بالفعل عامين من مدة عقوبته التي تبلغ تسع سنوات .

وبدأت جلسة الاستماع داخل مقر السجن الذي يحتجز فيه نافالني حيث يقضي بالفعل عقوبة بالسجن تسع سنوات للتزوير وازدراء القضاء. ووجه إليه ممثلو الادعاء الروس سبعة اتهامات جديدة، بما في ذلك تأسيس وتمويل منظمة متطرفة.

وبدأت محاكمته الحالية في 6 يونيو لكن تم التعامل فقط مع المسائل الإجرائية خلف أبواب مغلقة.

وقال فريق نافالني، "سيتم هذه المرة قبول حضور الجمهور - ولكن مرة أخرى بدون صحفيين".

ونشرت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر والدي المعارض خارج مجمع معسكر السجون ، حيث لم يسمح لهما بالدخول.

يشار إلى أن نافالني كان قد تعرض للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك خلال رحلة إلى سيبيريا في صيف عام 2020. ويتهم الخصم القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهاز المخابرات الداخلية الروسية بالوقوف وراء ذلك.

وبعد العلاج في ألمانيا، عاد إلى روسيا رغم التهديد بالسجن. وتعترف منظمات حقوق الانسان الدولية بنافالني سجينا سياسيا.