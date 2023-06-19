الرئيس الصيني بعد لقاء بلينكن: الصين وأمريكا يحرزان تقدما بشأن عدة قضايا

التقى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين.



وجاء اللقاء، الذي تم تأكيده في اللحظة الأخيرة، في اليوم الثاني من زيارة بلينكن للصين.



ووصف شي جين بينج، المباحثات "بالجيدة للغاية"، قائلا: "الجانبين أحرزا تقدما، وتوصلا لاتفاق بشأن قضايا معينة".



وأضاف الرئيس الصيني: "التواصل بين دولة وأخرى يجب أن يستند دائما على الاحترام المتبادل والإخلاص"، معربا عن أمله في أن تساعد زيارة بلينكن في "استقرار العلاقات بين الصين وأمريكا".



ويُنظر للإعلان في اللحظة الأخيرة عن لقاء الرئيس الصيني ببلينكن على أنه بادرة خاصة، ودلالة على أن بكين تسعى لتهدئة التوترات بين الدولتين.