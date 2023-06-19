 الإمارات وإيطاليا تبحثان التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة - بوابة الشروق
الإثنين 19 يونيو 2023 8:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الإمارات وإيطاليا تبحثان التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة

علم الإمارات
علم الإمارات

نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 7:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 7:03 ص

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات، أمس الأحد، في العاصمة أبوظبي، مع أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة، خاصة في أعقاب إعلانهما مؤخرا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين بحثا أيضا التعاون المشترك في مجال المناخ، خاصة مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، كما تبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.
من جانبه، أعرب أنطونيو تاجاني عن تطلع بلاده إلى تعزيز مستويات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك