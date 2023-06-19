مسح دولي يكشف ثقة العالم بالذكاء الاصطناعي

تعددت الدراسات التي تخوفت من دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجالات عدة، لكن مسحا جديدا أجرته مؤسسة "سفانتا" لبحوث التسويق شمل 5 آلاف شخص من مختلف دول العالم أشار إلى تباين واضح في آراء الجمهور تجاه بعض التقنيات.

وقالت الدراسة، إن هناك قبولا عاما للذكاء الاصطناعي في مجالات متصلة بخدمة الزبائن، حيث وافق ثلثا المستطلعة آراؤهم أو 67% على أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحسين خدمة العملاء للشركات التي يتفاعلون معها، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وقال أكثر من نصف الجمهور أي 54% إن الشركات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدم مزايا أفضل للعملاء مقارنة بالشركات التي لا تفعل.

وقال 64% إنهم يتوقعون تشغيل معظم الأقسام الرئيسية داخل المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر القادمة.

لكن هذه الثقة لا تنسحب على القطاع المصرفي، إذ قال 68% من المستطلعة آراؤهم إنهم يثقون بالعنصر البشري في البنوك والمصارف أكثر من تقنيات الذكاء الاصطناعي خصوصا في طلب القروض الشخصية.

ولا يختلف الأمرُ كثيرا فيما يتعلق بالطب، إذ قال 74% إنهم يثقون في تشخيص الأطباء من العنصر البشري أكثر من تشخيص التقنيات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي.

وانقسمت الآراء بالتساوي تقريبا تجاه السيارات ذاتية القيادة، إذ أجمع 51% على أن السيارة ذاتية القيادة قادرة على اتخاذ قرار أخلاقي أكثر من السائق البشري، خصوصا فيما يتعلق بالحوادث والتنبه إلى إشارات المرور.

وكشف الاستطلاع مخاوف الغالبية من الذكاء الاصطناعي، إذ أوضح 86% أنهم يشعرون بأن الذكاء الاصطناعي قادر على تطوير نفسه للتصرف بطريقة غير أخلاقية.

وأشارت الدراسة إلى أن 30% قلقون من "استعباد" الذكاء الاصطناعي للبشرية.

وتعكس هذه النتائج اختلافا واضحا بوجهات النظر بشأن توسع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تحمل معها فوائد ومخاطر على حد سواء.