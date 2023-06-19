 أسامة نبيه يكشف حقيقة تحريضه لسيف جعفر على الرحيل عن الزمالك - بوابة الشروق
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أسامة نبيه يكشف حقيقة تحريضه لسيف جعفر على الرحيل عن الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 12:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 12:15 ص

نفى أسامه نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك، تحريضه على رحيل نجله يوسف أسامه نبيه، وهو أحد أبناء النادي، ولن يقوم بالرد على أي عنصر يتطاول عليه.

وتابع نبيه خلال تصريحات خاصة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يوسف تلقى عرض من نادي بيراميدز، ورغم توقيعه عندما عرض النادي التجديد، تدخلت وحاولت تقريب وجهات النظر".

وأضاف أسامه نبيه: "الزمالك عرض على يوسف أسامه التجديد لمدة 5 مواسم مقبلة، ولكن مع تحمل قيمة الضرائب، والأمور توقفت".

واختتم: "لم أحرض سيف فاروق جعفر في عدم التجديد لنادي الزمالك، وقرار عدم تجديده هو شخصي للاعب، وتربطنا علاقة قوية على مستوى الأسر، ولكن هذا قرار شخصي بالنسبة له، ولن أرد على التطاول ضدي".


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