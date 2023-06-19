قال وزير الخارجية الصيني أنتوني بلينكن، قبل قليل، إن الصين تعهدت بعدم إرسال أسلحة فتاكة إلى روسيا.

وأكد بلينكن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى الصين، أن واشنطن لا تسعى إلى "تقويض" الاقتصاد الصيني، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال بلينكن، إن زيارته إلى بكين تهدف إلى "إزالة أي سوء فهم" بين الطرفين.

وأكد بلينكن أنه بحث مع المسؤولين الصينيين التصرفات "الاستفزازية" لبكين في مضيق تايوان، مشيرا إلى أن واشنطن وبكين متفقتان على أهمية استقرار علاقاتهما الثنائية.

وأشار بلينكن، إلى أنه يجب تعزيز التواصل الدبلوماسي على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والصين.

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأحد، إلى الصين في زيارة رسمية كان من المقرر أن تنعقد في فبراير الماضي.